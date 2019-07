750 kg złota łupem złodziei! „Napadli na lotnisko przebrani za policjantów”

Grupa uzbrojonych napastników dokonała zuchwałego ataku na lotnisko w Sao Paulo w Brazylii. Ich łupem padło 750 kg złota, które miało być wytransportowane do Nowego Jorku i Zurychu. Wartość łupu szacuje się na około 27 milionów euro.

Akcja może pretendować do tytułu kolejnego „napadu stulecia”. Bandyci przebrani za policjantów wjechali na lotnisko Guarulhos w São Paulo, zatrzymali dwóch pracowników jako zakładników, okradli transport i uciekli.

Policja podejrzewa, że wcześniej porwali rodzinę jednego z pracowników lotniska, by uzyskać informacje o transporcie. Do napadu użyli ciemnej furgonetki, jakiej używa często brazylijska Policja Federalna.

Rzecznik lotniska poinformował, że w czasie napadu nikt nie odniósł obrażeń. Odmówił jedna informacji na temat losu porwanych zakładników.

Five heavily armed men stole about 1 ton of gold at the São Paulo International Airport. They entered the cargo area of the terminal in vehicles disguised as those of the Federal Police, which operates at Brazilian airports. The group managed to escape. pic.twitter.com/mAxxM545QW

— The Brazilian Report (@BrazilianReport) July 25, 2019