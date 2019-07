Była Kulczyka zdradza szczegóły, jak poznała się ze swoim partnerem. Przetakiewicz podkreśla, że ważne jest pierwsze wrażenie [VIDEO]

Joanna Przetakiewicz w rozmowie z portalem przeambitni.pl powiedziała, jak poznała się ze swoim partnerem, Rinke’m Rooyens’em. Redakcja podkreśla, że „są niemal nierozłączni”.

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens rozstawali się do niedawna głównie tylko na czas pracy. Od niedawna jednak razem pracują nad programem „Joanna Happy Hour Show”. Tabloidy zwracają uwagę, że teraz praktycznie już w ogóle się nie rozstają.

– Pierwszy raz jak my się w ogóle zobaczyliśmy kiedykolwiek, to faktem jest – i to było wiele lat temu, to były początki La Mani – zapytałam swojej przyjaciółki, Aldony Wejhert „słuchaj, masz TVN, wszystko wiesz, z kim mam wyprodukować pierwszy pokaz?” […] Ona mówi „to jest tylko jedna firma i to jest Rockstar Rinke” – wspomina Joanna Przetakiewicz.

– Zadzwoniłam, mówię „dobra, przyjedź”. Przyjechał ze swoim zespołem. I nic z tego nie wyszło, bo Muzeum Narodowe, w którym mieliśmy robić ten show okazało się za małe dla niego – relacjonuje.

– Zrobił na mnie bardzo dobre pierwsze wrażenie. Kulturalny, spokojny, profesjonalny. Nie miał przede wszystkim żadnych pretensji, że ja to zrobiłam inaczej, gdzie indziej – wyznaje Przetakiewicz.

– Nie męczył kota – dodaje.

– Raz na zawsze zostałam z takim wrażeniem na wiele, wiele lat – stwierdza Joanna Przetakiewicz.

