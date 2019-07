Cezary Pazura ujawnia szokującą prawdę! Wyznanie popularnego aktora wywołuje konsternację [VIDEO]

Cezary Pazura prowadzi obecnie swój kanał w serwisie YouTube, gdzie opowiada historie ze swego życia, a także odpowiada na pytania internautów. W najnowszym odcinku miał odnieść się do najgorszego filmu, w jakim zagrał. Ujawnił on jednak szokującą prawdę, którą usłyszał od… pracownika krematorium.

Pazura co prawda nie zdradził tytułu najgorszego filmu, w jakim zagrał, jednakże dużo mówił o „Mieście prywatnym”, w którym nie wystąpił. Wyraził także swoje zdanie na temat „Kilerów 2-ów”. Opowiedział też historię z filmu „Wirus”, gdzie w jednej ze scen wpadł do grobu.

W tym momencie aktor zboczył z tematu i rozwinął zupełnie inny wątek. Opowiedział historię, którą usłyszał niegdyś od pracownika krematorium.

– Kiedyś człowiek pierdyknął, sproszkowany. A teraz Panie, przez to co jemy, jest tyle ołowiu, metali ciężkich w człowieku, mają nadwagę. Panie, to się pali 2-3 razy dłużej, a pieniądze te same. Ja muszę inną stawkę wziąć, ale jak wezmę inną, to pójdą gdzie indziej albo się sami spalą – zacytował swojego rozmówcę Pazura.

