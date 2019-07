Kolejna obrzydliwa profanacja wizerunku Maryi! Tym razem „tęczowcy” posunęli się jeszcze dalej. Jest doniesienie do prokuratury [VIDEO]

Wrocławska „artystka” postanowiła sprofanować ważną dla katolików postać Matki Bożej. Stworzyła tzw. „cipkomaryjki”, pomalowane na tęczowo. Dochód z ich sprzedaży miał być przeznaczony na Kampanię Przeciw Homofobii. Do prokuratury wpłynęło już doniesienie w sprawie obrazy uczuć religijnych.

Dominika Kulczyńska to wrocławska „artystka”, która – jak czytamy na mamagathering.pl – „dużą część uwagi skupia nie tylko na projektowaniu przedmiotu, ale też na projektowaniu procesów i zachowań ludzkich”.

W ramach walki o tolerancję i zwalczania mowy nienawiści tęczowi aktywiści przekraczają wszelkie granice, nie tylko przyzwoitości, lecz także dobrego smaku. Wizerunek Matki Bożej w ciągu ostatnich kilku miesięcy sprofanowali już kilka razy. Teraz posunęli się dalej niż kiedykolwiek.

Jak mówiła w zamieszczonym w internecie nagraniu Kulczyńska, „cipkomaryjka, która miała chronić drzewa przed wycinką, teraz ma inną funkcję – jest tęczowa i wspiera osoby, które identyfikują się z kolorami tęczy”.

– Myślę, że jako społeczeństwo teraz potrzebujemy bardzo edukacji, a żeby to się udało, potrzebne są pieniądze. Dlatego zachęcam was do składania zamówień na takie tęczowe maryjki. Dochód ze sprzedaży ich zostanie przekazany Kampanii Przeciw Homofobii, organizacji, która robi kawał dobrej roboty i której nasze wsparcie będzie teraz na pewno bardzo potrzebne – skwitowała.

Wcześniej figurka była użyta w ramach walki z „rzezią drzew”. „Istnieje w Polsce taki przesąd, że jak na drzewie wisi kapliczka to uchroni je to przed ścięciem.Wykorzystałam ten fakt by uchronić polskie drzewa przed wycinką, która znacznie zwiększyła się na terenie Polski w ostatnim czasie za sprawą zmian prawnych wprowadzonych przez ministra Szyszkę” – pisała na swojej stronie Kulczyńska.

„Zaprojektowałam porcelanową, kieszonkową wersję mobilnej kapliczki wykorzystując wizerunek, «bozi, boginki, waginki»” – dodała.

„Artystka” w 2017 roku zorganizowała dla ekoterrorystów warsztaty ze zdobienia kapliczek różnym i metodami, a dochód ze sprzedaży został przekazany Fundacji Dzika Polska – jednemu z głównych organizatorów „Obozu dla Puszczy”. Teraz pozostałe figurki przemalowała na tęczowo.

„Kolejna odsłona #stopnienawisciw wykonaniu lgbt „Cipkomaryjka ma teraz nową funkcję. Malowana w tęczowy wzór kosztuje 80 ziko a dochód z jej sprzedaży zostanie przekazany Kampanii Przeciw Homofobii. Ważna jest teraz edukacja i wsparcie a żeby to się udało potrzebna jest kasa 🌈” – skomentował jeden z internautów.

Kolejna odsłona #stopnienawisciw wykonaniu lgbt "Cipkomaryjka ma teraz nową funkcję. Malowana w tęczowy wzór kosztuje 80 ziko a dochód z jej sprzedaży zostanie przekazany Kampanii Przeciw Homofobii. Ważna jest teraz edukacja i wsparcie a żeby to się udało potrzebna jest kasa 🌈" pic.twitter.com/JwC6UTngan — Patryk "Skju" Sykut (@PatrykSykut) July 25, 2019

Sprawa niezwykle zbulwersowała internautów. W reakcji na obrzydliwą profanację, lider Młodej Prawicy Jan Strzeżek złożył doniesienie do prokuratury.

„Złożyłem doniesienie do prokuratury z art. 196 kodeksu karnego w sprawie obrzydliwej prowokacji Pani Dominiki, która sprzedaje „cipkomaryjki”, z których zysk ma zostać przeznaczony na @KPH_official. Odrażające. Gdzie ta tolerancja!?” – poinformował na Twitterze.

Złożyłem doniesienie do prokuratury z art. 196 kodeksu karnego w sprawie obrzydliwej prowokacji Pani Dominiki, która sprzedaje „cipkomaryjki”, z których zysk ma zostać przeznaczony na @KPH_official. Odrażające. Gdzie ta tolerancja!? pic.twitter.com/f08SqsWZRW — Jan Strzeżek (@JanStrzezek) July 26, 2019

Źródło: Twitter