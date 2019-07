Legia Cudzoziemska ma najlepszych snajperów w Europie! Wygrali zawody na poligonie w Bawarii [VIDEO]

Snajperzy z 13. Brygady Legii Cudzoziemskiej wygrali zawody „European Best Sniper Team Competition”, które przeprowadzono od 20 do 26 lipca w Bawarii. Startowało 30 ekip z 16 krajów, w tym i z Polski.

Swoje ekipy wystawiły armie Belgii, Kanady, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Łotwy, Holandii, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Słowenia, Turcja, Wielka Brytania i USA.

British snipers at the European Best Sniper Team Competition in Germany earlier this week.

Most capable snipers in the world? pic.twitter.com/0oDrYDhqrt

