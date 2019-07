Naukowcy w szoku! Niektóre rośliny słyszą zbliżające się owady i współpracują z nimi

Odkrycie izraelskich naukowców szokuje świat nauki. Otóż stwierdzili oni, że rośliny z rodziny pierwiosnkowate reagują na dźwięk pszczół i ciem. Otóż w ciągu trzech minut uwalniają dodatkowe ilości pyłku i zwiększają koncentrację cukru w nektarze.

Wyniki tego badania pokazują w jaki sposób wyewoluowały rośliny oraz owady. Dotychczas sądzono bowiem, że rośliny reagują wyłącznie na światło, a także na czynniki chemiczne i mechaniczne. Okazuje się jednak, że posiadają one również swój odpowiednik zmysłu słuchu.

Reakcja roślin uzależniona jest od częstotliwości dźwięków. Należy wskazać, że produkcja nektaru to duży wysiłek energetyczny, stąd też dzięki tym zdolnościom rośliny mogą dobrać czas przeznaczony na jego wytwarzanie. To także korzyść dla owadów, albowiem otrzymują one bardziej wartościowe pożywienie.

Co więcej, naukowcy wykazali także, iż rośliny mogą zostać sprowokowane do takiej reakcji przy pomocy sztucznych dźwięków. Niektóre dźwięki mają bowiem bardzo podobną częstotliwość do tych, które wydają owady.

Badacze zapowiadają kolejne działania, które mają na celu wykazanie, czy rośliny reagują na roślinożerne zwierzęta, a także inne czynniki naturalne. Być może „słyszą” one również siebie nawzajem.

