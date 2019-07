Nostalgiczny jak … Kuba Wojewódzki. „Król TVN” pokazał swoje pierwsze ferrari. Awaria już pierwszego dnia [FOTO]

Kuba Wojewódzki w social mediach stara się pokazać jako wiecznie młody. Czasem jednak decyduje się na chwile nostalgii, wspomnień. Król TVN postanowił pochwalić się zdjęciem swojego pierwszego ferrari.

Opublikowane na instagramowym profilu zdjęcie pochodzi z 2008 roku. Jak wiemy z opisu, samochód, który dumnie prezentuje się w promieniach słończa to Ferrari F430. Produkowane do 2009 roku sportowe coupe do dziś zachwyca fanów motoryzacji. Można wspomnieć chociażby o 490 koniach mechanicznych pod maską i prędkości maksymalnej wynoszącej 315 km/h.

Co ciekawe, Kuba Wojewódzki przyznał, że auto, którym poruszał się po ulicach Warszawy miało jedną, dość znaczącą wadę, a mianowicie rozładowujący się akumulator. Król TVN wspomniał, że już pierwszego dnia miał z tym ogromny problem, gdy po przekręceniu kluczyków nie mógł odpalić swojego „potwora”.

Dla osób mniej interesujących się motoryzacją, ale chcących zakupić sobie takie „cacko”, mamy zapewne niezbyt dobrą informację, ich ilość w Polsce jest mocno ograniczona, a cena może powalać na kolana. Za wersję z 2006 roku musimy zapłacić około 400 000 złotych.

Źródło: Instagram.com/kuba_wojewodzki_official / NCzas.com