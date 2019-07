Nowy poziom intelektualnej impotencji. Dziewuchy Dziewuchom znalazły „ripostę” na uwagę Reagana o aborcji. Wypala mózg

Feminazistki administrujące popularny profil Dziewuchy Dziewuchom na Facebooku niejednokrotnie już wywoływały skandal i pokazywały, że reprezentują nie najwyższy poziom intelektualny. Tym razem postanowiły zabłysnąć własną „ripostą” na słynną uwagę Ronalda Reagana, że „wszyscy, którzy są za aborcją zdążyli się już urodzić”.

Dziewuchy Dziewuchom to typowe współczesne feministki. Kwestię ucisku i wolności kobiet mierzą w przywilejach płciowych i prawie do mordowania nienarodzonych dzieci. Są też ściśle związane z tzw. czarnym protestem.

Niedawno – w imię promocji prawa do mordowania dzieci – wychwaliły eugeniczkę i rasistkę oraz przyjaciółkę Ku Klux Klanu, Margaret Sanger. Była to czołowa postać ruchu eugenicznego, na podstawie którego powstała ideologia III Rzeszy zakładająca niszczenie tego, co słabsze.

Tym razem feministki postanowiły „zabłysnąć” własną odpowiedzią na uwagę Ronalda Reagana. Powiedział on, że „wszyscy, którzy są za aborcją zdążyli się już urodzić”.

– To bardzo ciekawe, ale nigdy nie słyszano aby jakiś abortowany płód się skarżył – czytamy w walącej po oczach grafice.

Czekamy na postulaty Dziewuch na mordowanie osób sparaliżowanych, głuchoniemych czy nieprzytomnych. Przecież się nie poskarżą, więc można, prawda?