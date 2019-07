Wypłaty 500 Plus wstrzymane w części kraju! Rządowi zabrakło pieniędzy? Zaniepokojone rodziny apelują o pomoc

Od 1 lipca w życie weszły zmiany we flagowym programie PiS – Rodzina 500 Plus. Zlikwidowano kryterium dochodowe, a świadczenie wypłacane powinno być na każde – także pierwsze dziecko. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało jednak, że samorządy maja problemy z wypłacaniem świadczeń.

Szefowa resortu rodziny Bożena Borys-Szopa przyznała, że ministerstwo nie spodziewało się takiego zainteresowania zreformowanym programem 500 plus. W ciągu niecałego miesiąca, świadczenie wypłacono na ćwierć miliona dzieci – co daje w sumie ponad 125 mln zł.

– Ponad 50 proc. wniosków już jest w tej chwili internetowo złożonych, to jest rekordowa liczba. Staliśmy się Polską cyfrową – cieszyła się minister.

Jednocześnie szefowa resortu rodziny przyznała, że… niektóre samorządy jeszcze nie wypłaciły świadczenia, a zaniepokojone rodziny apelują o pomoc do ministerstwa. – Są samorządy, które nie dopełniły jeszcze żadnej wypłaty. To musi niepokoić – przyznała w TVP Info.

Borys-Szopa zaznaczyła, że wystosowała odpowiednie pismo do samorządów z prośbą o zwiększenie częstości wypłat świadczeń wychowawczych do kilku w miesiącu. – Środki są, my je weryfikujemy, wojewodowie na bieżąco te środki przelewają na rzecz gmin, więc myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie podejścia do tych wniosków – twierdziła.

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rozszerzony program 500 plus ma trafić do około 4,4 mln rodzin,

