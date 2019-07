Ceny warzyw kuszą złodziei. Ponad 200 kilogramów warzyw, cebuli i ziemniaków z pola uprawnego ukradła para młodych ludzi w Środzie Wielkopolskiej

Ponad 200 kilogramów warzyw, cebuli i ziemniaków z pola uprawnego ukradła para młodych ludzi w Środzie Wielkopolskiej. Kodeks karny przewiduje za ten czyn od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Jak tłumaczyła asp. Edyta Kwietniewska z KPP w Środzie Wielkopolskiej, policjanci patrolówki złapali parę na gorącym uczynku.

„Oboje w środku nocy dokonywali kradzieży z pola uprawnego cebuli i ziemniaków. Pewnie nie jest to rzadkością, że ktoś łamie prawo i przywłaszcza sobie co nieco płodów rolnych z czyjegoś pola, ale tu złodziejska para dokonała kradzieży w ilościach hurtowych” – podkreśliła policjantka.

Dodała, że młoda kobieta i towarzyszący jej mężczyzna w chwili zatrzymania mieli uszykowane do zabrania ponad 200 kilogramów warzyw.

19-letnia mieszkanka Środy Wielkopolskiej i jej 34-letni towarzysz trafili do policyjnego aresztu i odpowiedzą za kradzież. Kodeks karny przewiduje za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. (PAP)