Kolejny bubel prawny PiS! Problemy z ulgą „zero PIT” dla osób do 26. roku życia. Konieczna następna nowelizacja ustawy?

Nowa ulga, tzw. zero PIT dla osób do 26. roku życia nie obejmuje umów o staż studencki, jednak dochody uzyskiwane w wakacje przez studentów mogą podlegać zwolnieniu – tłumaczą doradcy podatkowi. MF wskazuje, że ulga nie dotyczy przychodów uzyskanych z praktyk absolwenckich.

Chodzi o nową ulgę, tzw. zerowy PIT dla osób do 26. roku życia. Zacznie ona obowiązywać 1 sierpnia br.

Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy mówi, że nowelizacja wprowadza zwolnienie z opodatkowania PIT, ale obejmuje ono tylko przychody wynikające z: umowy o pracę, umowy zlecenia oraz stosunku służbowego (np. w przypadku policjantów).

– Katalog ten jest ściśle określony we wchodzącym w życie od 1 sierpnia art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Brzmienie przepisów nie daje zatem podstaw do rozszerzania zwolnienia na kwoty wynikające z innych umów. W tym celu konieczna byłaby kolejna nowelizacja ustawy o PIT. Oznacza to, że wynagrodzenie za staż uregulowany w ustawie o promocji zatrudnienia opodatkowane jest tak jak dotychczas – wyjaśnia Piłat.

Jego zdaniem, nowe zwolnienie nie obejmie również wynagrodzenia za praktyki absolwenckie. Według niego mogą one mieć zastosowanie dużo częściej, niż mogłoby to wynikać z ich nazwy. Są one uregulowane w ustawie o praktykach absolwenckich. Wynika z niej, że praktykantem może zostać każdy, kto ukończył gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i ma nie więcej niż 30 lat.

– Wydaje się, że pominięcie w katalogu zwolnień wynagrodzenia za staż i praktyki absolwenckie jest niedopatrzeniem ustawodawcy. Może on jeszcze rozszerzyć zakres zwolnienia. Do momentu przyjęcia odpowiedniej zmiany ustawy o PIT płatnicy nie mają jednak podstaw do zaniechania pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli ustawodawca zdecydowałby się na rozszerzenie zakresu zwolnienia od 1 sierpnia 2019 r., to podatnicy będą mogli odzyskać nadpłacony w ramach zaliczek podatek po złożeniu zeznania rocznego – uważa Piłat.

Według niego, w praktyce nie dla wszystkich nowe zwolnienie będzie istotne. – Jeśli na przykład student, który nie uzyskuje innych dochodów był na praktykach dwa miesiące i otrzymał za nie w sumie 6000 zł, to już na podstawie obecnych regulacji nie zapłaci z tego tytułu podatku. Wynika to z konstrukcji skali podatkowej, a ściślej – przepisów definiujących kwotę obniżającą podatek. Regulacje te powodują, że już obecnie roczny dochód nieprzekraczający 8000 zł nie podlega opodatkowaniu – zwraca uwagę.

Problemu nie widzi partner w KPMG Dariusz Malinowski. Jego zdaniem praca na stażu studenckim może być wykonywana na podstawie umowy zlecenia, która jest objęta nowym zwolnieniem. – Wyobrażam sobie, że staż czy praktyki można też odbyć na podstawie umowy o pracę na czas określony – twierdzi.

Jak zaznacza, jest też rodzaj stażu uregulowanego w przepisach, kiedy student jest kierowany na praktyki przez uczelnię i przez nią wynagradzany. – Dochody z tego tytułu podlegają odrębnemu zwolnieniu na podstawie art. 21. ust 1. pkt 89 ustawy o PIT – informuje Malinowski.

Zgodnie z tym przepisem „wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe”.

Jak dodaje partner w KPMG, zwykle staże odbywane przez studentów czy ich praktyki nie wynikają jednak z umów między pracodawcami a uczelniami. – Zastosowanie wówczas umowy zlecenia powoduje, że dochody z tego tytułu będą kwalifikowane do ulgi dla osób do 26. roku życia – zwraca uwagę Malinowski.

4 lipca tego roku Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nowelizacja wprowadza zerowy PIT dla przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez podatników do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł. W 2019 r. limit zwolnienia ma wynieść 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia).

„Przepisy uchwalonej ustawy nie dotyczą przychodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich. Przychody uzyskane z tego tytułu nie są bowiem przychodami z pracy, czy umów zlecenia zawartych z firmą” – zauważa resort finansów.

Źródło: PAP