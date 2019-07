Limuzyny dla Kima! Maybachy pokonują cały świat żeby dotrzeć do przywódcy Korei Północnej

Z Holandii drogą morską do Chin, Japonii, Korei Południowej i Rosji, a następnie samolotem do Korei Północnej. Taką drogę prawdopodobnie pokonały nowe limuzyny przywódcy komunistycznego kraju, aby ominąć międzynarodowe sankcje – wynika ze śledztwa dziennika „New York Times” i organizacji Center for Advanced Defense Studies.

Podczas ostatnich oficjalnych wizyt Kim Dzong Un korzystał z dwóch opancerzonych Maybachów S600, z których każdy kosztuje od 500 tys. do 1,6 mln dolarów. Nikt jednak oficjalnie nie poinformował, jak znalazły się one w Korei Północnej. Nawet ich producent.

Zgodnie z nałożonymi na Koreę Północną sankcjami żadne dobra luksusowe, a tym bardziej limuzyny robione ręcznie dla głów państw, nie mogą trafić na terytorium komunistycznego państwa. Ze śledztwa dziennikarskiego wynika jednak, że reżim w Pjongjangu omija zakazy, korzystając z pośrednictwa m.in. rosyjskiego biznesu.

Przemyt Maybachów S600 rozpoczął się w porcie w Rotterdamie, gdzie 20 czerwca 2018 roku limuzyny załadowano na kontener statku. Nie wiadomo, kto pierwotnie kupił te pojazdy. Koncern Daimler podkreślił, że prowadzi w tej sprawie wewnętrzne śledztwo.

Po 41 dniach od opuszczenia Rotterdamu statek z kontrabandą dopływa do portu w chińskim Dalian, skąd kontenery przenoszone są na inną jednostkę. To samo dzieje się później w japońskiej Osace i w południowokoreańskim porcie Busan. Tam samochody trafiają na pokład statku DN5505 pływającego pod banderą Togo i zmierzającego oficjalnie na rosyjski Daleki Wschód. Za transport odpowiada zarejestrowana na Wyspach Marshalla firma Do Young Shipping. Śledztwo pokazuje, że może ona być powiązana z rosyjskim biznesmenem Danilem Kazaczukiem.

Z Busanu kontener wypływa do rosyjskiego portu w pobliżu Władywostoku. Jednak w dzień po opuszczeniu południowokoreańskiego miasta wyłącza transponder pozwalający na jego identyfikację i śledzenie. Ostatnim przystankiem limuzyn okazuje się Pjongjang, dokąd trafiają najpewniej na pokładach samolotów transportowych Air Koryo. 31 stycznia 2019 roku Kim po raz pierwszy pokazuje się publicznie w nowym samochodzie.

Jak podkreślił „NYT”, Maybachy to nie jedyne luksusowe samochody komunistycznego przywódcy, który korzysta również z SUV-a Mercedesa i Rolls-Royce Phantoma. Samochody stanowiły tło oficjalnych spotkań Kima m.in. z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i przywódcą USA Donaldem Trumpem.

„NYT” wskazał, że metoda stosowana przy przemycie luksusowych samochodów może być wykorzystywana również do przewożenia innych dóbr i materiałów potrzebnych np. do prowadzenia programu nuklearnego.

Niedługo po przetransportowaniu Maybachów jednostka DN5505 została zatrzymana przez władze Korei Południowej pod zarzutem pogwałcenia sankcji. Od 2017 roku ogólnie odnotowano co najmniej sześć takich przypadków. Pytany o sprawę Kazaczuk odmawia komentarza na temat samochodów.

Tymczasem trapiona poważną suszą i surowymi międzynarodowymi sankcjami gospodarka komunistycznej Korei Północnej zmniejszyła się w 2018 roku o 4,1 proc. – wynika z ogłoszonych w piątek obliczeń centralnego banku Korei Południowej. Był to drugi z rzędu rok spadku północnokoreańskiego PKB, a zarazem największy od 1997 roku, gdy gospodarka tego kraju skurczyła się o 6,5 proc. W 2017 r. PKB Korei Północnej spadło o 3,5 proc. – ocenił Bank Korei (BOK).

