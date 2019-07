Naukowcy w szoku! Odkryli groźną asteroidę na kilka godzin przed tym, gdy minęła Ziemię [VIDEO]

Asteroida zdolna do zmiecenia z powierzchni Ziemi całego miasta minęła naszą planetę. Naukowcy wykryli ją dopiero na kilka godzin wcześniej.

25 lipca asteroida nazwana 2019 OK przeleciała zaledwie 0.00048 AU czyli 71 800 km od powierzchni Ziemi. Poruszała się z prędkością 24,5 km/s.

Średnica asteroidy wyniosła około 80 metrów. Gdyby obiekt tej wielkości wszedł w atmosferę, energia uwolniona podczas wybuchu (około 10 megaton) mogłaby zniszczyć całe miasto.

To największy obiekt jaki przeleciał w tym roku w odległości mniejszej niż ta dzieląca naszą planetę od Księżyca.

Co bardziej szokujące, mimo swej relatywnie dużej wielkości, obecność asteroidy została wykryta dopiero 24 lipca przez brazylijskich astronomów z SONEAR Observatory położonym w mieście Oliveira.

Wkrótce potem niezależnie odkrycia dokonali astronomowie z Uniwersytetu w Ohio pracujący przy programie All Sky Automated Survey for SuperNovae (ASAS-SN).

Astreroida 2019 OK należy do grupy Apollo i porusza się po silnie eliptycznej orbicie, a okres jej obiegu wynosi 2,7 roku. Obecnie zmierza w kierunku Słońca.

W najbliższych latach nie będzie stanowiła zagrożenia dla Ziemi ale ponieważ jej orbita uległa niewielkiemu zakrzywieniu w polu grawitacyjnym naszej planety z pewnością jest to obiekt, który będzie wymagał dalszych obserwacji.

