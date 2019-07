Niesamowity wyczyn Polki! Zdobyła tytuł Mistrza Świata w akrobacji szybowcowej nie dając żadnych szans mężczyznom

Patrycja Pacak zdobyła tytuł Mistrza Świata w Akrobacji Szybowcowej w klasie Advanced. Warty podkreślenia jest fakt, iż w zawodach nie obowiązywał podział na kobiety i mężczyzn.

22. Mistrzostwa Świata w Akrobacji Szybowcowej DEVA 2019 odbyły się na rumuńskim lotnisku Deva (LRDV), położonym około 160 km na południowy zachód od Cluj-Napoca i 400 km na północny zachód od Bukaresztu, Zawody w klasie Advanced zakończyły się wczoraj, a konkurencje rozgrywane były od 18 lipca.

Tytuł Mistrza Świata w klasie Advanced zobyła Patrycja Pacak startująca na szybowcu Swift S-1 (znaki rejestracyjne SP-3529). Drugie miejsce zajął Rumun Octav Alexan, a trzecie Francuz Charcie Levy Louapre. Obaj startowali na szybowcach MDM-1 Fox. Na 12 miejscu uplasował się kolejny reprezentant Polski, Sławomir Cichoń.

Trwa rywalizacja w klasie Unlimited. 7 miejsce zajmuje Stanisław Makula startujący na szybowcu Swift S-1 (SP-3529), 12 miejsce Jan Makula, a 14 Piotr Lewandowski. Na piewrszym miejscu w tej kategorii znajduje się Ferenc Toto z Węgier, na drugim Eugen Schaal z Niemiec, a na trzecim kolejny Niemiec Michael Spitzer.

Sukces Patrycji Pacak jest warty podkreślenia, bo to jeden z tych, będących w zdecydowanej mniejszości, sportów, gdzie kobiety rywalizują wspólnie z mężczyznami.

Ostatnio modnym tematem wśród środowisk lewicowych stało się żądanie równych płac dla uprawiających zawodowo sport kobiet i mężczyzn. Wszystkim, którzy się tego domagają warto przypomnieć, że różnice te występują z wielu powodów, między innymi ze względu na oglądalność i związane z nią przychody. Jeżeli dyscypliny kobiece miałyby lepsze wyniki finansowe to nie ma przeszkód, by kobiety zarabiały więcej niż mężczyźni. Rzeczywistość jest jednak inna ale nie przeszkadza to miłośnikom wyrównywania wszystkiego domagania się równych płac.

Źródło: dlapilota.pl