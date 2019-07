Salvini do Macrona: „Nie jesteśmy twoimi kelnerami”. Europejscy przywódcy kłócą się o politykę imigracyjną

Wicepremier Włoch Matteo Salvini po raz kolejny w ostrych słowach odniósł się do prezydenta Francji, który krytykuje Włochy za nieprzyjmowanie imigrantów. 14 państw europejskich poparło francuski i niemiecki plan rozlokowywania nielegalnych imigrantów.

Macron skrytykował Włochów za nieobecność Włochów na konferencji w Paryżu poświęconą przyjmowaniu nielegalnych imigrantów. Nawiązując do konferencji migracyjnej w Helsinkach na początku tego miesiąca, Salvini powiedział: „Kim jesteś? Nie jesteśmy twoimi pracownikami ani kelnerami. Pojechaliśmy na oficjalne spotkanie w Helsinkach, gdzie byli wszyscy nasi ministrowie”.

„Włochy nie będą twoim obozem dla uchodźców… Macie port w Marsylii, nie przychodź do nas i nie wywieraj na nas presji. Jeśli oczekujesz, że podpiszemy dokument o przyjmowaniu we Włoszech statków, to mylisz się. Włosi nie będą już niczyimi niewolnikami – dodał Salvini.

Salvini zaatakował Macrona jak prezydent Francji ogłosił wcześniej, że 14 państw członkowskich Unii Europejskiej zgodziło się na francusko-niemiecką propozycję rozdzielania migrantów do różnych krajów w tzw. „mechanizmie solidarności”.

Presja Francuzów na mechanizm rozdzielania migrantów pojawiła się, gdy organizacje pozarządowe zajmujące się przemytem ludzi wznowiły działalność na Morzu Śródziemnym, pomimo zamknięcia przez Włochy swoich portów. Działalność szmuglerską wznawiają m.in. „Lekarze bez Granic” (MSF), którzy ogłosili swoją nową misję swoim nowym statkiem Ocean Viking.