Świat na krawędzi wojny. Rosjanie przetestowali rakietę międzykontynentalną [VIDEO]

Wojska Rakietowe Przeznaczenia Strategicznego Rosji wystrzeliły międzykontynentalny pocisk balistyczny Topol. Test zakończył się sukcesem.

Odpalenie rakiety nastąpiło w piątek 26 lipca. Międzykontynentalna rakieta balistyczna (ICBM) została wystrzelona z poligonu Kapustin Jar w rejonie Astrachania.

Zgodnie z informacją przekazaną przez rosyjskie ministerstwo obrony pocisk trafił w wyznaczony cel na poligonie Sary-Szagan w Kazachstanie, a ćwiczący żołnierze wypełnili stawiane przed nimi zadania.

Pocisk odpalono z mobilnej wyrzutni bazującej na szesnastokołowym podwoziu MZKT-79921. RS-12M1 Topol-M to trzystopniowa rakieta z napędem na paliwo stałe, mogąca przenosić 3 głowice typu MIRV.

Wymiary pocisku to 22 metry długości przy średnicy 1,86 metra. Masa startowa rakiety to 47 ton, a zasięg rakiety wynosi 11 tys. km. Naprowadzana bezwładnościowo głowica trafia w cel z dokładnością do 350 metrów.

Może być odpalana zarówno z podziemnych silosów jak i z wyrzutni mobilnych. Te drugie są uważne za zdecydowanie groźniejsze bowiem ich zlokalizowanie w przypadku konfliktu jest utrudnione.

Amateur video from our allies in Kazakhstan, h/t @ilax202 pic.twitter.com/igKLHrjC26 — Dmitry Stefanovich (@KomissarWhipla) 26 lipca 2019

#РВСН Ну и фотокарточки „тополиных” следов в небе Краснодара (1,2 (с) Кассандра Котова), Курганинска (3 (с) Наталья Курганинск) и Невинномысска (4 (с) Мария Петрова). pic.twitter.com/O1tRtLhtxw — Maxim 🇷🇺🚢✈ (@ilax202) 26 lipca 2019

Źródło: tass.ru/Twitter