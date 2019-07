To będzie KONIEC ŚWIATA?! NASA podała dokładną datę uderzenia asteroidy

Co jakiś czas pojawiają się mniej lub bardziej wiarygodne spekulacje czy przepowiednie o końcu świata. Tymczasem NASA ostrzega przed kosmicznym kataklizmem, który może zniszczyć świat, jaki znamy. Asteroida Bennu waży 77 mld ton (!) i – według Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej – wkrótce uderzy w kulę ziemską. I raczej marna szansa, by ktokolwiek to przeżył.

Szanse na to, że asteroida Bennu uderzy w ziemię są spore jak na kosmiczne warunki. Wynosi 1:2700. Do zdarzenia miałoby dojść w 2135 roku. Choć termin wydaje się być odległy, aby powstrzymać ewentualne zderzenie asteroidy-giganta z ziemią rząd USA już pracuje nad tym, by – dosłownie – ocalić świat.

Wstępne plany zakładały konstrukcję wielkiego statku kosmicznego, który byłby uzbrojony w rakiety jądrowe. Odrzucono jednak ten projekt. Uznano, że rozsadzenie tak wielkiej asteroidy bronią masowego rażenia rozbiłoby ją na mniejsze, lecz nadal ogromne kawałki, które uderzyłyby w ziemię i spowodowały wielkie spustoszenie.

Nowy plan proponowany przez naukowców z NASA brzmi kuriozalnie, ale jest o wiele tańszy i może rzeczywiście odmienić bieg historii. Zaproponowano bowiem wysłanie na asteroidę satelity, która… pomalowałaby ją. Wykorzystanie specjalnej farby może doprowadzić do zmian termicznych i w efekcie do zmiany trajektorii lotu potężnego głazu.

Asteroida Bennu została odkryta w 1999 roku. Skała ta ma 500 metrów średnicy i waży 77 mld ton. Dla porównania, katastrofę tunguską miałby spowodować obiekt mający „zaledwie” 50-100 metrów średnicy.