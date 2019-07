Armagedon na Śląsku! Ponad 400 interwencji strażaków po gwałtownej burzy [FOTO/VIDEO]

409 zdarzeń związanych z gwałtownymi opadami zanotowano minionej doby w woj. śląskim. Zdecydowanie najwięcej zgłoszeń mieli strażacy w Katowicach, gdzie w sobotę woda zalała drogi, utrudniając lub blokując ruch, wdarła się także do niektórych budynków, zalała garaże i samochody.

Jak podało w niedzielę rano Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (WCZK), w samych Katowicach odnotowano 235 zdarzań związanych z warunkami atmosferycznymi. W Częstochowie strażacy mieli 25 zgłoszeń, w Bytomiu – 21, w Chorzowie – 19, w Będzinie – 18, a w Sosnowcu – 13.

W Katowicach woda zalała m.in. tunel pod rondem im. gen. Ziętka. Zamknięte były także ulice: Goeppert-Mayer, Dudy-Gracza, Chorzowska, Murckowska, Kościuszki, Graniczna i Pszczyńska.

Przy ul. Markiefki woda zalała wykop, w którym były prowadzone prace ziemne, a następnie transformator Szpitala Zakonu Bonifratrów, odcinając na pewien czas placówkę od prądu. Doraźnie oddziały: OIOM i oddział noworodków, które korzystały z zasilania z agregatów dostarczonych przez strażaków. Zasilanie przywrócono jeszcze w sobotę późnym popołudniem.]

Nadal trwają działania w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przy ul. Ceglanej, gdzie woda zalała blok operacyjny okulistyki, co skutkuje brakiem możliwości uruchomienia sali operacyjnej – podało WCZK.

LUDZIE BYŁAM W IKEI I NAGLE TAKA ULEWA PRZYSZŁA ŻE ZALAŁO SKLEP I OGŁOSILI EWAKUACJE WYJE ps. uwaga śliska podłoga is the winner #ikea #Katowice pic.twitter.com/IfEnS2UCD8 — moodziak (@freakin_fine) July 27, 2019

W domu handlowym Supersam doszło do rozszczelnienia rury odprowadzającej wodę deszczową i w konsekwencji do zalewania sklepu. Zarządca obiektu podjął decyzję o ewakuacji ok. tysiąca osób. Wszyscy opuścili centrum handlowe przed przyjazdem strażaków. Woda wdarła się także m.in. do katowickiego dworca PKP. W dzielnicy Zawodzie zalanych zostało kilkanaście samochodów zaparkowanych w podziemnym garażu.

Katowice XDD pic.twitter.com/fQB2Gi7x4x — cześć jesteś piękna (@rodzynekx) July 27, 2019

To chujowo mamy w #Katowice

Zalało tunel pod rondem… pic.twitter.com/SX8fGTdNhx — Maciek "Gruby" Banaś (@Grubiusz) July 27, 2019

(PAP)