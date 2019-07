Chyba się już nikomu nie chce. Akt XXXVII protestu „żółtych kamizelek”

Francuskie media niemal zupełnie przemilczały 37 już sobotę protestów „żółtych kamizelek”. Szeroko omawiano za to protesty społeczne w Hongkongu, Kolumbii, Rumunii i Moskwie. We Francji trwają wakacje, które wydają się rozleniwiać zarówno manifestantów, jak i policję, co zresztą trochę widać na załączonych poniżej obrazkach:

Protesty jednak odbyły się w całej Francji, choć przy niewielkiej frekwencji. Nawet sam prezydent Macron pytany o nie przez dziennikarzy, stwierdził, że „to nie jest jeszcze za nami”.

„Żółte kamizelki” były widoczne na na trasie kolarskiego Tour de France, a nadmuchiwane homary-giganty przypominały tam o skandalu (minister de Rougy) i ekscesach francuskich elit, którym publiczne miesza się z prywatnym.

🇫🇷 [#ActeXXXVII] Hier plusieurs #GiletsJaunes se sont fait interpeller par les forces de l'ordre sur l'A10 à Saint Arnoult les Yvelines. Ils faisaient un sit in et bloquaient la circulation en criant « les gendarmes avec nous » et « #OuEstSteve ». #Acte37 pic.twitter.com/tgCYm7FK1L — La Plume Libre (@LPLdirect) July 28, 2019

W mediach omówiono tylko, w kontekście wandalizmu, atak na biuro poselskie deputowanego prezydenckiej partii LREM Romaina Graua w Perpignan. Manifestowało tam około 300 osób, którym zamknięto centrum miasta.

W odpowiedzi zdemolowali biuro, wybili w nim szyby i wzniecili pożar, a dam deputowany salwował się ucieczką.

La permanence du député LREM @RomainGrau prise pour cible par les #GiletsJaunes à Perpignan pic.twitter.com/hT4abvlSP9 — France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) July 27, 2019

Tak jak i w poprzednich tygodniach wydano w całej Francji zakazy demonstracji w centrach miast. W Paryżu zakazana strefa obejmowała okolice Pól Elizejskich, otoczenie katedry Notre-Dame, Plac Inwalidów, Trocadero i tereny wokół wieży Eiffla.

Ostatecznie „żółte kamizelki” wyruszały na swój stołeczny marsz z Place Joffre w 7. dzielnicy i z Placu Denfert-Rochereau.