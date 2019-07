Czekają nas głodowe emerytury! Zarobki na poziomie średniej krajowej przyniosą przyszłemu emerytowi tylko 1300 złotych

W 2040 roku przeciętna emerytura wyniesie 38 proc. średnich zarobków. Drastycznie maleje bowiem stopa zastąpienia, czyli relacja przeciętnej, wypłacanej emerytury do średniej krajowej.

Jeśli emerytura będzie jedynym źródłem dochodów, spowoduje drastyczny spadek poziomu życia polskiego emeryta.

W 2014 roku przeciętna miesięczna emerytura stanowiła 61,8 proc. średniego wynagrodzenia w Polsce. W 2017 roku było to już tylko 58,5 proc., a w ubiegłym roku – 56,4 proc. – wyliczył Business Insider Polska.

Prognozy mówią, że za 11 lat, w 2030 roku, będzie to tylko 47,1 proc. Wtedy na emerytury będą odchodzić kobiety z rocznika 1970 i mężczyźni z rocznika 1965.

Za 20 lat stopa zastąpienia będzie wynosiła już tylko 37,8 proc. Dotyczy to obecnych osób w przedziale wiekowym 40-45 -lat, które wówczas będą kończyły zawodową aktywność.

45-latek, który zarabia obecną średnią około 5 tys., czyli 3550 zł netto, po przejściu na emeryturę za 20 lat dostanie ok. 1300 zł – oblicza Fundusz Hipoteczny DOM.

Co może z tym zrobić? Praktycznie nic. Jeśli będzie oszczędzał w Pracowniczym Planie Kapitałowym może liczyć dodatkowo na ok. 480 zł emerytury. Razem z ZUS będzie miał około 1800 zł. Cały polski system emerytalny obnaża polski socjalizm, który da emerytowi połowę tego, co ma teraz.

