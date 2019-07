Gigantyczne pożary na Syberii! Płoną ponad 2 miliony hektarów lasów. Zadymiona duża część Rosji [FOTO/VIDEO]

Ponad dwa miliony hektarów lasów płoną w trudno dostępnych obszarach w Jakucji, Krasnojarsku i Irkucku, a dym powoduje poważne pogorszenie stanu środowiska na większości Syberii i aż do Uralu.

Od czwartku w Obwodzie Krasnojarskim szaleje 109 pożarów, obejmujących prawie 900 000 hektarów – podały lokalne władze, dodając, że w ciągu dnia wygasło sześć pożarów.

Ponad 770 000 hektarów lasów płonęło w Jakucji, a kolejne 500 000 hektarów płonęło w pobliskim obwodzie irkuckim.

Swoją drogą, pożary na Syberii poza dewastacją milionów hektarów tajgi, emitują do atmosfery ogromne ilości zanieczyszczeń. Nie ma obecnie miejsca na ziemi, które byłoby bardziej szkodliwe dla klimatu globu niż płonąca Syberia.

Pożary nie zagrażały żadnym miastom i wioskom, ale to nie znaczyło, że ludzie nie ucierpieli. Dym rozprzestrzenił się na większość Syberii, w tym na Krasnojarsk, Irkuck, Ałtaj, Nowosybirsk, Omsk i Tomsk, a także na Republikę Chakasji.

Porty lotnicze w kilku lokalnych miastach w Obwodzie Irkuckim, które obsługują lokalne loty, tymczasowo wstrzymały działalność z powodu dymu. Piloci postanowili nie próbować lądować z powodu prawie zerowej widoczności wokół pasów startowych.

Mieszkańcy dużych miast na Uralu, jak Czelabińsk, Tiumeń, Kurgan i inni, również skarżyli się na zanieczyszczenie powietrza.

Warunki pogodowe nie sprzyjają strażakom przy zwalczaniu pożarów. Prognostycy przewidywali wzrost temperatury do 30 stopni Celsjusza do końca tygodnia, a w niektórych dotkniętych kataklizmem obszarach także silniejsze wiatry.

W kwietniu wielkie pożary doprowadziły do ​​ogłoszenia zagrożenia w syberyjskim regionie Trans-Bajkał. Burze uderzyły w zaludnione obszary, niszcząc ponad 100 domów.