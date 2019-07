Internet kpi z pijanego dziennikarza Kamila D. „Czy pół litra i dwie cole to standardowy zestaw totalnej opozycji?” [MEMY]

„W piątek, 26 lipca na autostradzie A1 w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego doszło do wypadku samochodowego. Według nieoficjalnych informacji sprawcą jest Kamil Durczok, znany dziennikarz telewizyjny” – poinformował „Super Express”. Internauci nie zostawiają na nim suchej nitki.

Do zdarzenia doszło przed godz. 13 na odcinku A1 w kierunku Katowic. Sprawca poruszał się BMW X6. 51-latek na prostym odcinku stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w rozdzielające jezdnię pachołki.

Z ustaleń jednego z portali plotkarskich i Dziennika Łódzkiego wynika, że luksusowy pojazd prowadził znany dziennikarz telewizyjny. – Wysiadł taki zarośnięty, ale nie mam wątpliwości, że to on, Kamil Durczok – powiedział „Dziennikowi Łódzkiemu” jeden ze świadków zdarzenia.

Policja nie zdradziła tożsamości sprawcy wypadku, ale podała, że był kompletnie pijany, miał 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. – Został zatrzymany do wytrzeźwienia i wyjaśnienia w policyjnym areszcie. Jak wytrzeźwieje, to będą wykonywane z nim czynności – powiedziała dla Pudelka aspirant Ilona Sidorko z Komendy Powiatowej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Dziennik Łódzki ustalił, że samochód ma uszkodzony zderzak, błotnik, uszkodzone poduszki powietrzne i pękniętą szybę.

