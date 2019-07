Komuniści żądają zakazu wyświetlania serialu o Czarnobylu. „Narzędzie ideologiczne mające dyskredytować ZSRR”. Twórcy staną przed sądem?

Mimo, że na świecie serial „Czarnobyl” jest wielkim hitem, to okazuje się, że nie wszędzie jest dobrze odbierany. Rosyjscy komuniści żądają natychmiastowego usunięcia z emisji oraz postawienia przed sądem twórców produkcji, ponieważ ich zdaniem jest narzędziem ideologicznym, który to ma zniesławić i demonizować Związek Sowiecki.

Według informacji podawanych przez agencję TASS, Komuniści Rosji czyli druga co do wielkości partia komunistyczna w Federacji Rosyjskiej zwróciła się do Roskomnadzoru, będącego rosyjskim regulatorem i cenzorem internetu, o ograniczenie dostępności do serialu „Czarnobyl”. Chodzi między innymi o wyłączenie go z platformy HBO GO oraz emisji telewizyjnej na terenie całego kraju.

Oprócz tego, kierownictwo partii chce wszczęcia z urzędu śledztwa w sprawie zniesławienie przeciwko twórcom serialu: reżyserowi, scenarzyście oraz producentom.

Jak można przeczytać w oświadczeniu partii, tragedia do jakiej doszło 26 kwietnia 1986 roku została przedstawiona wyłącznie z perspektywy Europy Zachodniej, która nie ma prawa znać ówcześnie panujących realiów. Nie ma również możliwości, aby scenarzyści przedstawili prawdziwy bieg wydarzeń m.in. ze względu na propagandę antysowiecką, która panowała w mediach zachodnich.

Jak dotąd wspomniany Roskomnadzor nie odniósł się do oświadczenia i apelu komunistycznego ugrupowania. Jest jednak bardzo mało prawdopodobne, aby prokuratura zajęła się sprawą i faktycznie postawiła twórców serialu przed sąd.

Nawet jeśli komunistom uda się zablokować dalszą emisję, to nie ma żadnych szans, aby produkcja zniknęła z sieci m.in. ze względu na ogromną ilość portali z pirackim dostępem do zagranicznych seriali.

Źródło: Tass.ru / NCzas.com