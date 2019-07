Niedziela byłą kolejnym dniem antyrządowych manifestacji w Hongkongu. To już ósmy tydzień protestów

Manifestacja w Hongkongu w obronie autonomii tego terytorium trwają już osiem tygodni. Zaczęło się od ustawy o ekstradycji do Chin kontynentalnych, kończy na ogólnym żądaniu swobód. Jednocześnie Pekin wyraża niepokój i coraz mocniej naciska na władze dawnej brytyjskiej kolonii.

W piątek tysiące osób protestowały na lotnisku międzynarodowym w Hongkongu, jednym z najruchliwszych portów lotniczych świata, starając się zwrócić uwagę podróżnych na spór pomiędzy przeciwnikami nowelizacji prawa ekstradycyjnego a lokalnymi władzami.

W sobotę policja użyła gazu, by z kolei rozproszyć demonstrantów, którzy wzięli udział w zakazanej manifestacji w okolicy Yuen Long na tzw. Nowych Terytoriach – pomiędzy wyspą Hongkong a granicą z Chinami kontynentalnymi.

To właśnie tutaj chuligani, prawdopodobnie z mafijnych triad, brutalnie zaatakowali na stacji metra antyrządowych demonstrantów i przypadkowych podróżnych, raniąc co najmniej 45 osób. Policja na ataki ubranych w białe podkoszulki napastników uzbrojonych w kije i pałki nie reagowała.

JUST IN: Protesters say they are stopping outside Sogo shopping mall in Causeway Bay for now. They have marched here – without police permission – from Central's Chater Garden.

A supply line has been set up. #HongKongProtests #antiELAB pic.twitter.com/a5TsthNol8

— Hong Kong Free Press (@HongKongFP) July 28, 2019