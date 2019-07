Oto najszybsze pociągi świata. Ponad 300 km na godzinę osiąga tylko jeden

Magazyn „Forbes” opublikował ranking najszybszych pociągów na świecie. Na szczycie listy znajduje się szybki pociąg w Chinach, łączący Pekin z Rangunem, z prędkością 317 km/h.

Kolejne pozycje zajmuje włoski pociąg Pendolino (272,4 km/h) oraz francuski TGV z szybkością 271,8 km/h.

Poza podium jest najszybsza linia japońska (267,4 km/h), a dalej linia w Hiszpanii (259,6 km/h), na Tajwanie (256,4 km/h) i w Niemczech (238,8 km/h).

Kolejne miejsca światowej „piętnastki” najszybszych linii świata:

Maroko TGV-”Al Boraq”: 232,7 km/h

Międzynarodowy pociąg pomiędzy Paryżem a Brukselą: 229,5 km/h

Korea Południowa: 222 km/h

Turcja: 208 km/h

Rosja: 201 km/h

Anglia: 179,6 km/h

Austria: 176,3 km/h

Arabia Saudyjska: 174,6 km/h

