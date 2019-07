Przeżyje tylko 10 procent populacji! Naukowcy są zgodni. „III Wojna Światowa będzie tragedią dla ludzkości”

Naukowcy i eksperci ds. wojskowości są zgodni, że jeśli dojdzie do wojny nuklearnej, to przeżyje ją tylko 10 procent społeczeństwa. Żeby się uratować będziemy jednak musieli żywić się alternatywną żywnością.

Scenariusze III wojny światowej przedstawiane przez naukowców za każdym razem wyglądają tragicznie, tym razem jednak naukowcy skupili się na zupełnie innych aspektach, a mianowicie osobach, które przeżyją i rzeczywistości w jakiej przyjdzie im żyć.

Według ekspertów gęsta chmura sadzy powstała w wyniku spalonych miast przysłoni całkowicie Słońce na okres od 5 do nawet 10 lat. Oznaczać to będzie kompletne ciemności, a w związku z tym brak możliwości prowadzenia tradycyjnego rolnictwa. Doprowadzi to do śmierci głodowej milionów ludzi oraz przymusu znalezienia alternatywnego żywienia.

Przy pomyślnym scenariuszu na świecie mimo wszystko utrzyma się wolny rynek, globalny handel, system kredytowania i wymiany informacjami. Gorszy scenariusz zakład rozpad handlu światowego, wojnę wszystkich przeciwko wszystkim, rozpad państwowej infrastruktury i rozkwit bandytyzmu. W tym przypadku szanse na to, że cywilizacja się uchowa, są marne. Nasze prognozy oparliśmy na pierwszym optymistycznym scenariuszu, który przewiduje tylko częściowy rozpad współczesnego społeczeństwa – czytamy w artykule na portalu sciencenews.org

Jak określi David Denkenberger z University of Alaska – szanse na to, że ludzkość w takich warunkach przetrwa dłużej niż 10 lat spadają praktycznie do zera.

Źródło: Sciencenews.org / NCzas.com