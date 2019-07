Trump rozważa uznanie antify za organizację terrorystyczną. Prokuratura i FBI mają wszcząć śledztwo w sprawie tych faszystów [VIDEO]

Prezydent Trump opublikował w mediach społecznościowych wpis, którym podaje, iż antifa może być uznana za organizację terrorystyczną. W ubiegłym tygodniu dotyczącą tego rezolucję opublikowało dwóch republikańskich senatorów.

„Brane jest pod uwagę uznanie ANTIFY, bezczelnej, radykalnej lewackiej organizacji, która napada i bije po głowach kijami do bejsbola (tylko nie tych którzy stawią opór) za organizację terrorystyczną (tak jak MS-13 i inne). To bardzo ułatwiłoby pracę policji – napisał Trump na Twitterze.

W ubiegłym tygodniu senatoriowie Ted Cruz z Teksasu i Bill Cassidy z Luizjany przedłożyli odpowiednią rezolucję w Senacie. Antifa miałaby być uznana za „wewnętrzną organizację terrorystyczną”.

W tweecie Cruz określił Antifę jako „organizację terrorystyczną złożoną z nienawistnych, nietolerancyjnych radykałów, którzy realizują swój ekstremalny program poprzez agresywną przemoc”.

„Raz po raz ich działania pokazały, że ich głównym celem jest wyrządzenie krzywdy tym, którzy sprzeciwiają się ich poglądom” -pisał Cruz w odniesieniu do grupy.

Senator w liście Cruz do prokuratora generalnego Williama Barra, zastępcy prokuratora generalnego Jeffreya Rosena i dyrektora FBI Christophera Wraya zwrócił się o wszczęcie śledztwa w sprawie Antify.

W zeszłym miesiącu naziści z antify pobili dziennikarza Andy Ngo. Do ataku doszło w czasie wiecu w Portland w stanie Oregon.

– Po prostu zostałem pobity przez tłum, bez żadnej policji, na środku ulicy – mówił w czasie transmisji z wiecu zaraz po napadzie.

Jak donosi Hannah Bleau z Breitbart News, naziści napadli też w lipcu na zwolenników Trumpa na wiecu w Waszyngtonie. Członkowie lewackich nazistowskich bojówek zostali m.in sfilmowani gdy wrzeszczeli „Pier..ić gliniarzy”.

Ataki antify zwłaszcza w stanie Oregon śa coraz częstsze i brutalniejsze. Napadają już oni nie tylko na zwolenników Trumpa, ale na zwykłych przypadkowych przechodniów, którzy znaleźli się na miejscu organizowanych przez nich zadym. prawdziwą wylęgarnią dla lewackich bojówek stały się uniwersytety dosłownie terroryzowane przez lewackie, faszystowskie bandy antify.

Consideration is being given to declaring ANTIFA, the gutless Radical Left Wack Jobs who go around hitting (only non-fighters) people over the heads with baseball bats, a major Organization of Terror (along with MS-13 & others). Would make it easier for police to do their job!

