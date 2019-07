Znamy kolejnych uczestników „Tańca z Gwiazdami”. Zaskakujące nazwiska. Czas na Zenka Martyniuka?

View this post on Instagram

Nasza kolejna uczestniczka Monika Miller @m1ller.exe jest fotomodelką 📸 Kocha tatuaże, piercing i muzykę 🎧 W sierpniu wydaje swój debiutancki singiel. Czekamy na piosenkę i na Monikę na naszym parkiecie 💃🏼💥 #tanieczgwiazdami #tzgpolsat #tzg10 #monikamiller #monami #byledojesieni