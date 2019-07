Andrzej Duda zdecydowanym faworytem wyborów prezydenckich w 2020 roku. Ale w to badanie nie można do końca wierzyć [SONDAŻ]

Bez zaskoczeń – tak jednym zdaniem podsumować możemy najnowszy sondaż prezydencki przed wyborami w 2020 roku. Z badania pracowni Social Changes wynika, że Andrzej Duda jest zdecydowanym liderem wyścigu o prezydenturę.

Według badania przeprowadzonego na zlecenie propisowskiego portalu wPolityce.pl – co niestety odbiera mu dużą część wiarygodności – Andrzej Duda może obecnie liczyć na poparcie 45 procent wyborców. Oczywiście dotyczy to osób, które są zdecydowane na poparcie któregokolwiek z wymienionych kandydatów.

Drugie miejsce w zestawieniu, co również nie jest żadnym zaskoczeniem, zajmuje Donald Tusk. Nadzieja opozycji, jak starają się przedstawić to media z TVN-em na czele, ma jednak sporą stratę do obecnej głowy państwa. Na ten moment byłego lidera Platformy Obywatelskiej chce poprzeć zaledwie 21 procent wyborców.

Podium sondażu zamyka Robert Biedroń. Lider partii Wiosna choć niejednokrotnie podkreślał, że szykuje się na prezydenturę i jest to jego główny cel w najbliższej, politycznej przyszłości, to jednak jak na razie musi mocno zweryfikować plany. Jego poparcie aktualnie kształtuje się na poziomie 8,2 procent.

Dalsze miejsca w sondażu zajęli:

Paweł Kukiz – 6,7 proc.

Rafał Trzaskowski – 5,2 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz – 4,3 proc.

Janusz Korwin-Mikke – 3,4 proc.

Barbara Nowacka – 2,7 proc.

Grzegorz Braun – 1,9 proc.

Bartosz Arłukowicz – 1,7 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu – zrealizowanym w dniach 19 – 24 lipca 2019 roku – wzięło udział N=1064.

Źródło: wPolityce.pl / NCzas.com