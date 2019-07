Cenzurują polskie media. YouTube zablokowało telewizję wRealu24 Marcina Roli [VIDEO]

– Youtube zablokował niezależną, patriotyczną telewizję wRealu24 za mówienie o LGBT – poinformował na Twitterze dziennikarz i szef internetowej telewizji wRealu24 Marcin Rola. Jak podkreślił, blokadę nałożono „akurat w momencie gdy mówiliśmy o nienawiści do katolików, profanowaniu świętości i opluwaniu wartości chrześcijańskich”. Kanał jest zablokowany na tydzień.

To, że wielkie koncerny blokują użytkowników za – ich zdaniem – niepoprawne czy nienawistne komentarze nie jest niczym nowym. Facebook zaś utarł drogę dla banowania kanałów, które „ośmielają się” przekazywać inne idee, niż agresywny lewacki przekaz.

Tym razem YouTube – po raz kolejny – zablokował kanał telewizji internetowej wRealu24. O fakcie tym poinformował na Twitterze

– Znamienne jest to, że Youtube zablokował wczoraj niezależną telewizję wRealu24 akurat w momencie gdy mówiliśmy o nienawiści do katolików, profanowaniu świętości i opluwaniu wartości chrześcijańskich. Przypadek? Nie sądzę, raczej celowe działanie by cenzurować te fakty – dodał.

PILNE! Youtube zablokował niezależną, patriotyczną telewizję wRealu24 za mówienie o LGBT! Czy zgodzimy się na cenzurę prewencyjną i łamanie polskiego prawa przez globalne koncerny? Prosimy o pomoc polityków, dziennikarzy, media i ludzi dobrej woli! Nie ma zgody na cenzurę w sieci pic.twitter.com/GONWSzIYlj — Marcin Rola 🇵🇱 (@MarcinRola89) July 28, 2019