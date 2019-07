Dawna „Gruba Berta” była działem niemieckim i ostrzeliwała Paryż w czasie I wojny światowej. Teraz Gruba Berta dalej atakuje Francję, ale „pokojowo” w imię modniejszej ideologii

Interview Brut : Loïc alias La Big Bertha, drag-queen

"Ici, c'est une tradition de venir tracter et on est directement confrontés aux yeux des gens, et des gens qui ont pas forcément envie de nous voir."Loïc est une drag-queen. Et ça a changé sa vie. Brut l'a rencontré au Festival d'Avignon.

