Deputowani z partii Zełenskiego szkolą się w Truskawcu i mają wzmocnić „kręgosłupy”

W słynnym przedwojennym uzdrowisku Truskawiec na zachodniej Ukrainie w obwodzie lwowskim, będą się szkolić nowo wybrani parlamentarzyści prezydenckiej partii „Sługa Narodu”. Leczy się tam m.in. zwyrodnienia kręgosłupa, więc jeśli potraktować to metaforycznie, to wybór miejsca jest słuszny.

Kierownictwo partii zdecydowało się na takie obowiązkowe szkolenie swoich deputowanych z prostego powodu. Olbrzymia większość z nich nie ma żadnego doświadczenia politycznego, a będą stanowili parlamentarną większość. Do Truskawca przyjechali pociągiem.

Przyszli deputowani przez tydzień mają się szkolić z podstaw „strategii politycznej”, makroekonomii, prawa i komunikacji. Zostaną również przeszkoleni w przygotowywaniu budżetu państwa i projektów ustaw.

Parlament Ukrainy rozpocznie swoje prace we wrześniu. Szkolenie organizowane jest we współpracy z prestiżową szkołą biznesu z Kijowa. 80% 424-osobowego parlamentu to nowicjusze. Ich średni wiek to 41 lat (o 7 mniej, niż poprzednio).

Źródło: AFP