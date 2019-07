Do jednej z kluczowych postaci w serialu „Wiedźmin” Netflixa wszyscy będą zwracać się po polsku! Oto Jaskier [FOTO]

Jaskier, czyli najsłynniejszy bard i kobieciarz na wymyślonym przez Andrzeja Sapkowskiego Kontynencie nie pojawił się w zwiastunie serialu „Wiedźmin”. Fani książek, gier i komiksów o wiedźminie Geralcie zaczęli wypytywać showrunnerkę produkcji czy przyjaciel zabójcy potworów został uwzględniony w scenariuszu. Okazuje się, że tak, a na dodatek będzie „Polakiem”.

W angielskich wersjach książek i gier z wiedźmińskiego świata tłumacze zmienili imię „Jaskier” na Dandelion, tak aby było łatwiejsze to wymówienia i przyjemniejsze dla ucha anglojęzycznego fana.

Okazuje się jednak, że w wersji serialowej trubadur będzie Polakiem. No prawie, ponieważ grać będzie go co prawda Joey Batey czyli aktor znany z serialu „Templariusze”, ale przynajmniej imię poety pozostanie takie samo jak w Polskiej wersji. Jaskier będzie od teraz Jaskrem również dla Amerykanów i Brytyjczyków.

„Nazywamy go Jaskier. I tak, oczywiście, jest w serialu na 100%. Ludzie cały czas pytają, dlaczego zostaliśmy przy oryginalnym imieniu. To zabawne, bo częściowo dlatego, że kiedy czytałam książki, w głowie słyszałam słowo „dandelion”, a potem słuchałam audiobooków, gdzie mówiono „dan-dill-ion”. Jak miałam to ogarnąć?” – odpowiedziała na pytania fanów showrunnerka serialu.

Kobieta dodała, że jest to hołd złożony polskiemu mistrzowi Fantasy, Andrzejowi Sapkowskiemu – świat pozna wymyśloną przez niego postać pod takim imieniem jakie wybrał jej autor.

