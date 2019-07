Ewakuacje obozów harcerskich. Burze przechodzą przez Polskę

W obawie przed gwałtownymi burzami w miejscowości Biały Brzeg (Świętokrzyskie) prewencyjnie ewakuowano obozy harcerskie. Około 260 osób znalazło schronienie w pobliskiej szkole podstawowej.

Około 260 osób, w tym 230 dzieci, przebywających na obozach harcerskich ewakuowano w poniedziałek po południu w miejscowości Biały Brzeg (powiat włoszczowski) w obawie przed nadchodzącymi burzami.

„Są to działania prewencyjne związane z prognozami pogody na najbliższe godziny. Wszystkie ewakuowane osoby pochodzące z Płocka i miejscowości Niemodlin (woj. opolskie – PAP) znalazły schronienie w pobliskiej szkole podstawowej. Przebywać tam będą do czasu, aż sytuacja pogodowa się unormuje” – powiedziała PAP st. sierż. Monika Jałocha z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.

Na najbliższe godziny synoptycy przewidują opady deszczu i burze. „Prognozowana wysokość opadów w czasie burz – 20 mm. Może wiać silny wiatr, który miejscami może osiągać prędkość do 60 km/h. Zapowiada się deszczowa noc” – podkreślił dyżurny Centrum Zarządzania Kryzysowego województwa świętokrzyskiego Józef Białogoński. (PAP)