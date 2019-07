Kolejny krok do wojny na Bliskim Wschodzie! Żydzi przetestowali na Alasce system antybalistyczny Arrow-3 [VIDEO]

Izrael przeprowadził kolejny test systemu antybalistycznego Arrow 3. Wedle informacji przekazanych przez izraelskie ministerstwo obrony próba przeprowadzona na Alasce zakończyła się sukcesem.

Test został przeprowadzony na poligonie Kodiak na Alasce w USA ze względu na brak możliwości przeprowadzenia tego typu próby w Izraelu.

Brali w nim udział przedstawiciele amerykańskiej Agencji Obrony Przeciwrakietowej (MDA), przedstawiciele producenta rakiet, Israel Aerospace Industries (IAI), i firmy Boeing, która brała udział w opracowywaniu rakiety antybalistycznej. Broń powstała przy finansowym i technologicznym wsparciu ze strony USA.

Cel, który stanowiła rakieta balistyczna średniego zasięgu z głowicą testową został wykryty i był śledzony przez radar AN\TPY2. Radar tego typu jest już umieszczony także na terytorium Izraela.

Dane przekazano do centrum kierowania ogniem, gdzie dokonano obliczenia trajektorii rakiety stanowiącej cel, a następnie odpalono rakietę Arrow 3, która go zniszczyła.

Był to drugi udany test systemu Arrow 3 po całej serii niepowodzeń i przekładanych testów. Poprzedni odbył się w styczniu tego roku nad wodami Morza Śródziemnego.

Próba na poligonie w Kodiak została dokonana zaledwie kilka dni po tym gdy Iran przeprowadził test rakiety balistycznej średniego zasięgu (MRBM). Szacuje się, że rakiety Shahab-3 mogą razić cele w odległości do 2000 km i przenosić każdy typ głowicy w tym nuklearne.

Rakiety Arrow 3 stanowią najwyższe piętro izraelskiej obrony antybalistycznej. Są to tak zwane rakiety egzosferyczne przeznaczone do przechwytywania głowic rakiet balistycznych zanim wejdą one w atmosferę ziemską. Zniszczenia nadlatującej głowicy dokonuje się kinetycznie, czyli poprzez bezpośrednie trafienie w cel (hit to kill).

Kolejne piętra izraelskiej obrony antybalistycznej stanowią rakiety Arrow 2, David’s Sling, Patriot i Iron Dome.

Posiadanie skutecznego systemu antybalistycznego może zachęcić Izrael do konfrontacji z Iranem,na przykład ataku na irańskie instalacje nuklearne, ponieważ ten drugi nie mógłby skutecznie zagrozić uderzeniem odwetowym za pomocą posiadanych rakiet balistycznych niezależnie od tego czy przenosiłyby one głowice konwencjonalne czy nuklearne.

Może to spowodować jeszcze większe napięcia w Syrii i Libanie gdzie Iran próbuje tworzyć instalacje, które mają być wykorzystane do uderzenia na Izrael np: rozlokowując duże ilości taktycznych rakiet balistycznych, które mogłyby posłużyć do tak zwanego ataku saturacyjnego. Można się spodziewać, że Iran będzie próbował w ten sposób równoważyć brak możliwości przeprowadzenia skutecznego uderzenia ze swojego terytorium.