Koncert Michała Wiśniewskiego przerwany! Było bardzo niebezpiecznie. Do akcji musieli wkroczyć strażacy [FOTO]

To zdecydowanie nie są dobre dni Michała Wiśniewskiego. W czasie, gdy media plotkarskie rozpisują się na temat rozpadu małżeństwa, również od strony muzycznej sytuacja nie wygląda najlepiej. Przykładem może być niedzielny koncert w Łodygowicach.

Choć setki ludzi zebrały się przed sceną chcąc wraz z ze swoim idolem śpiewać ulubione przeboje, to niestety koncert został odwołany. Wszystko ze względów bezpieczeństwa, a dokładniej jego braku.

W momencie, gdy do rozpoczęcia występu gwiazdora pozostało kilkanaście minut nad Łodygowicami pojawiły się burzowe chmury. Pioruny i silny wiatr zmusiły straż pożarną, odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczestników, do przedwczesnego zakończenia imprezy ze skutkiem natychmiastowym. Impreza masowa została zakończona, a mieszkańcy musieli rozejść się do domów.

Kochani przybyli na koncert w Łodygowicach! Ogromna burza zaskoczyła nas wszystkich i dlatego też przepraszamy, ale nie mogliśmy wystąpić. Powodów było bardzo wiele, ale jeden najważniejszy to ten, że podczas burzy na scenie i w pobliżu niej nikt nie był bezpieczny. Strażacy działając zgodnie z procedura natychmiast odłączyli agregat główny, by nikomu nie stała się krzywda. Dołączamy materiały świadczące o tym z jakim żywiołem mieliśmy do czynienia. Dziękujemy, że byliście i czekaliście na nas, bardzo żałujemy, że nie mogliśmy dla Was zaśpiewać. Mamy nadzieję, że do zobaczenia! – napisał Michał Wiśniewski na Facebooku.

Źródło: Facebook.com/MichalWisniewskiOfficial / NCzas.com