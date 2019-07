Korwin-Mikke ujawnia co się dzieje w Konfederacji. „W tej chwili przestawiamy wajchę” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke w Mediach Narodowych zapowiedział najbliższe kroki Konfederacji. Uzależnia też szanse na przekroczenie progu PSL od „możliwości manipulacji wyborczych w niektórych województwach”.

Janusz Korwin-Mikke zapowiedział, że Konfederacja „zwiera szyki”, ponieważ „kampanię można prowadzić dopiero, gdy prezydent ją ogłosi”.

– Nie wiem, czy PSL się nie dołączy jeszcze do PO – zaznaczył Korwin-Mikke.

– Nie jestem ekspertem od szans PSL. Zależy to od możliwości manipulacji wyborczych w niektórych województwach. Nazwijmy to, że w takim pasie od Wrocławia do Warszawy – odpowiedział lider Konfederacji na pytanie, czy PSL ma szanse samodzielnie przekroczyć próg 5 proc.

Prowadzący rozmowę Michał Jelonek zapytał też o strategię Konfederacji w nadchodzących wyborach. Janusz Korwin-Mikke odpowiedział, że „dopiero się dowiedzieliśmy, że istniejemy”.

– W tej chwili przestawiamy wajchę na szyld Konfederacji – powiedział Korwin-Mikke.

– Najpierw musimy ustalić, kto do tej Konfederacji należy, kto w co wchodzi – mówił. – A to nie jest jeszcze jasne? – zapytał prowadzący. – Wiemy, ale przychodzą teraz nowe podmioty. Rozmawiamy z partią chłopską, partia kierowców tradycyjnie. Myślę, że Konfederacja to będzie dość szeroka koalicja – zapowiedział lider Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.