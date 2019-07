Masakra na Festiwalu Czosnku w Kalifornii. Sprawca strzelał na oślep [VIDEO]

Co najmniej trzy osoby zginęły a kilkanaście zostało rannych w wyniku strzelaniny, która miała miejsce w niedzielę na corocznym festiwalu Gilroy Garlic Festival w miejscowości Gilroy na północy Kalifornii w USA – poinformowały miejscowe służby medyczne.

Świadkowie zdarzenia opowiadali miejscowej prasie, że na początku myśleli, iż odgłosy strzałów pochodzą od fajerwerków. Dopiero po kilku minutach w tłumie wybuchła panika. Ludzie krzyczeli, płakali, przewracali stoły, niszczyli ogrodzenie aby wydostać się z miejsca zagrożenia.

Telewizja NBC News opublikowała wypowiedź uczestniczki festiwalu Julissy Contreras, która mówiła, iż widziała napastnika. Według niej to ok 30-letni mężczyzna, który strzelał do ludzi z karabinu. „Widziałem, jak strzelał we wszystkich kierunkach, nie celował w nikogo w szczególności, strzelał od lewej do prawej, od prawej do lewej” – powiedziała.

