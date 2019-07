Misiło przeprasza „na wskutek skali hejtu oraz masowych gróźb” i usuwa wpis z symboliką uwłaczającą Polsce Walczącej

Poseł Nowoczesnej, czy co tam to teraz jest, Misiło usunął wpis na którym zaprezentował symbol Polski Walczącej z kolorami ideologów lgbt. Wcześniej za uwłaczającą bohaterom publikację skrytykował go m.in aktywista i poseł PO Grabiec.

Piotr Misiło znów stał się na chwilę sławny po tym jak na Twitterze opublikował znak Polski Walczącej z tęczowymi kolorami lesbijek, homoseksualistów, bisesksów i zmiennopłciowców.

Opatrzył to wpisem „#Chwała Bohaterom”, a potem: „W 1944 stolicy bronili także geje i lesbijki. Czy się to komuś podoba czy nie. Zrozumcie to wreszcie prawicowi dyletanci”.

Poinformował także, że jego dziadkowie walczyli za wolną Polskę. „Kocham Powstańców za ich odwagę, heroiczną postawę i miłość do Polski. Kocham wszystkich Powstańców.”

Misiło szybko jednak wycofał swój wpis po tym jak skrytykował go m.in poseł PO Grabiec, Który napisał na Twitterze: „Znak Polski Walczącej jest najświętszym – po godle i fladze – symbolem narodowym. Nikt nie ma prawa łączyć go z innymi symbolami ideowymi czy politycznymi. PO nigdy się na to nie zgodzi.”

Misiło skasował swój post i przeprosił z powodu jak to określił „masowych gróźb”.

„Szanowni Państwo, mój wpis #ChwałaBohaterom ze znakiem PW na tęczowej fladze miał być upamiętnieniem nieheteroseksualnych ofiar, które także zginęły w Powstaniu Warszawskim. Jak pisze Misiło zainspirował go do tego papież Franciszek.

Dalej Misiło zaczął przepraszać.

„Kocham Polskę i jestem wdzięczny każdej kropli krwi, którą przelali za Nią walczący Powstańcy. Na wskutek skali hejtu oraz masowych gróźb pod adresem moim i moich bliskich, chciałby przeprosić każdego, kto mógł poczuć się w jakikolwiek sposób urażony moja interpretacją hołdu dla ofiar Powstania. Nie to było moja intencją. Chwała Bohaterom” – napisał Misiło”.

