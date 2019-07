Prof. Chodakiewicz: „Rewolucjoniści nigdy nam nie dadzą żyć”. Opowiada też, co dla rozrywki dewianci robią z chomikami [VIDEO]

Prof. Marek Chodakiewicz wyznał, że na początku lat 90-tych mało kto wierzył w jego relacje z USA, które w postkomunistycznym kraju uznawane było za El Dorado i raj na ziemi. Podzielił się podczas spotkania z fanami historią o chomiku w odbycie, którą podzielił się swego czasu na antenie katolickiego radia As w Szczecinie. Spotkanie prowadził redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!”, Tomasz Sommer.

– Zaproszono mnie w 1991 roku do katolickiego radia As w Szczecinie. O rozmaitych rzeczach rozmawialiśmy, był wielki entuzjazm pro amerykański. Powiedziałem, że w USA zmagają się normalni ludzie z rozmaitymi patologiami – wspomina prof. Marek Chodakiewicz.

– Zacząłem opowiadać w katolickim radiu As, co o różnych rzeczach, które się działy. Zdaje się, że słuchał ksiądz biskup tego, bo nastąpiła konsternacja. Również osoby, które ze mną przeprowadzały rozmowy, nie chciały mi wierzyć – wyznał profesor.

– Powiedziałem, żeby się nie martwili, bo mniej więcej 10 lat przedtem – może 8 – kiedy opowiadałem, co się dzieje w moim miejscu pracy w San Francisco na przedmieściach, gdy wracałem do domu, sąsiadom czy też rodzinie, to oni też nie chcieli wierzyć – dodał.

– W USA jest taka zasada: Live and let live. To znaczy żyj i daj żyć innym. Tylko, że rewolucjoniści nigdy nam nie dadzą żyć. Ideologia rewolucji polega na tym, że koło zamachowe musi latać. Musi być jak najbardziej dynamiczne i niwelujące wszystko – zaznaczył prof. Chodakiewicz.

– W katolickim radiu As, żeby zobrazować, jak się sprawy mają, powiedziałem im historię. Moja dziewczyna w 1984 roku, Debby, była dyplomowaną pielęgniarką. Pracowała w San Francisco Children’s Hospital. Nie pamiętam, czy to było po wykładach czy po pracy. Przyszła z dyżuru, z 24-godzinnego. I mówi mi „słuchaj, przyjechał do nas pacjent z chomikiem w odbytnicy”. A ja mówię „co?” A ona „no tak, musieliśmy zwierzę mu wyjąć”. I tłumaczy, że ponieważ AIDS uderza, to niektórzy uznali, że dobrą formą zabawy jest wziąć chomika, ogolić go, usunąć pazury i zęby, posmarować olejem i wpuścić sobie do odbytnicy – powiedział.

– To zwierzę stara się do góry wspiąć i zaciska się wtedy mięśnie zwieracza i zwierzę to zaczyna się dusić. I wibruje. I to jest tylko delikatna forma rozrywki – wyjaśnił.

Profesor Marek Chodakiewicz jest autorem kultowej pozycji „Międzymorze” oraz nowości „O Cywilizacji Śmierci”, która jak świeże bułeczki rozchodzi się w antysystemowej Bibliotece Wolności.

Autor książek przylatuje z Waszyngtonu do Warszawy, by zaprezentować swoje kontrowersyjne idee NA ŻYWO. Jest możliwość uczestniczenia w jeszcze jednym spotkaniu z profesorem. Odbędzie się ono w środę o godz. 18 w Domu Literatury w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89.

Podczas wykładu dostępne będzie stoisko z książkami Profesora. Będą to jedyne w tym roku publiczne spotkania z prof. Markiem Chodakiewiczem! Zapraszamy serdecznie, wstęp wolny.

Organizatorami spotkań są: Fundacja Najwyższy Czas!, Instytut Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie im. Piotra Skargi