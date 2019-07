Przerażające! Ojciec ugotował swoje małe dzieci żywcem. Wszystko przez… roztargnienie i stres w pracy [FOTO/VIDEO]

Nie pomagają kampanie społeczne i częste apele służb. Kolejna tragedia z udziałem dzieci, które pozostały w rozgrzanym samochodzie. Ojciec zostawił dwóch rocznych bliźniaków na ponad 8 godzin. Lekarze mówią wprost – nawet dorosły nie przetrwałby takiego upału.

Opis tej dramatycznej w skutkach historii wydaje się wręcz nieprawdopodobny.

39-letni Juan Rodriguez jadąc do pracy miał zostawić dwójkę swoich dzieci w żłobku. Córka Luna i syn Phoenix przypięci w fotelikach podjechali jednak nie do zaplanowanego miejsca, a do szpitala, gdzie pracował Juan. Mężczyzna jak twierdził później w zeznaniach, był na tyle zaaferowany myślami o pracy, że kompletnie zapomniał o dzieciach. Po przyjechaniu na miejsce po prostu wysiadł z samochodu i poszedł na dyżur.

Investigators said the father, identified as Juan Rodriguez, told them that he accidentally left the twins, a boy and a girl approximately 11 months old, in their rear-facing car seats in his car Friday morning on his way to work. https://t.co/3rBYWqOQya — WMBB News 13 (@WMBBTV) July 27, 2019

Według zeznań złożonych przez mężczyznę, w trackie ośmiu godzin pracy, nawet przez moment nie przypomniał sobie o bliźniakach. Po zakończeniu pracy jak gdyby nigdy nic wsiadł do samochodu i ruszył w kierunku domu. Dopiero wówczas miał zobaczyć z tyłu swoje dzieci przypięte do fotelików. Chłopiec i dziewczynka od wielu godzin byli już martwi.

#Update Juan Rodriguez pleads not guilty after being charged with manslaughter for leaving his twins in his car parked in The Bronx. He says it was accidental. He’s been given $100,000 bail and placed on suicide watch. Officials say It was 108° inside the car. @ny1 pic.twitter.com/lYvp9Gaku8 — Dean Meminger (@DeanMeminger) July 27, 2019

Mężczyzna natychmiast wezwał pomoc, jednak na takową było już zdecydowanie za późno. Lekarz, którzy przybył na miejsce stwierdził, iż zgon nastąpił z powodu przegrzania organizmu, mówiąc wprost, roczne dzieci ugotowały się w samochodzie, w którym panowało ponad 80 stopni C.

Juan Rodriguez został zatrzymany i oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Jeszcze tego samego dnia wyszedł na wolność za kaucją i obecnie oczekuje na wyrok sądu.

Juan Rodriguez pleads not guilty to charges for the deaths of his one-year-old twins, left in his hot car for hours. Prosecutors say Juan Rodriguez cried, "I killed my babies," after discovering them Friday afternoon. He told cops he thought he dropped them off at daycare. pic.twitter.com/xB0bv1uDNF — Amanda Bossard (@amandabossard) July 28, 2019

A family’s tragedy! Social worker dad charged with manslaughter in death of his one-year-old twins both found dead and ‘foaming at the mouth in the backseat of his car’ – Juan Rodriguez left toddlers in the car for 8 hours and went… https://t.co/yqZVJ7PMBz pic.twitter.com/i6rD6LjB8B — konniemoments1 (@KonnieMoments1) July 27, 2019

Źródło: SE.pl / NCzas.com