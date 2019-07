Tajemnicza śmierć ważnego dyrektora w KGHM Polska Miedź

Nie żyje Rafał Pawełczyk, dyrektor do spraw nadzoru korporacyjnego w KGHM Polska Miedź – poinformowała spółka.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji, wiadomość o jego śmierci KGHM Polska Miedź S.A. otrzymała w piątek 26 lipca w godzinach wieczornych.

Przedstawiciele spółki zdecydowali się o poinformowaniu na temat zgonu dopiero w poniedziałek, mając na uwadze dobro rodziny i bliskich – czytamy w komunikacie.

Rafał Pawełczyk zmarł w ubiegłym tygodniu. Do tragicznego wypadku doszło poza miejscem pracy – wynika z nieoficjalnych informacji. Media społecznościowe obiegła informacja o jego rzekomym samobójstwie. W weekend z okna wyskoczył kluczowy menadżer KGHM – pisano.

– Informacje, które my posiadamy wskazują na to, że był to nieszczęśliwy wypadek. Nie ma to nic wspólnego ze spółką, sugerowanie różnych sensacyjnych scenariuszy jest nieodpowiedzialne – dementuje biuro prasowe KGHM.

Rafał Pawelczyk był radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2016-2018 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Agencji Rozwoju Przemysłu, wcześniej związany był z Grupą PZU S.A.

Zmarłego dyrektora nie należy mylić z Rafałem Pawełczakiem, który pełnił obowiązki prezesa KGHM w 2018 roku.

Źródło: PAP