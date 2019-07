Taco Hemingway nagrał piosenkę miłosną dla homoseksualistów? „Koleś jak masz chłopaka to zabieraj go na randki” [VIDEO]

Taco Hemingway to zdecydowanie jeden z najlepiej sprzedających się obecnie artystów w Polsce. Nic wiec dziwnego, że jest obecnie na świeczniku mediów. Przy okazji wypuszczenia do sieci nowej płyty dziennikarze znów szukają w jego kawałkach kontrowersji.

W jednym z kawałków na nowej płycie tako rapuje „Jak masz dziewczynę, to zabieraj ją na randki koleś jak masz chłopaka, to zabieraj go na randki.” Wiele mediów uznało, że tekst zapisany na kartkę powinien wyglądać tak:

„Jak masz dziewczynę, to zabieraj ją na randki. / Koleś jak masz chłopaka, to zabieraj go na randki„

Wynikało by z tego, że Taco Hemingway nagrał „lovesong” dla homoseksualistów. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że pierwszy wers odnosi się do chłopaka mającego dziewczynę, a drugi do dziewczyny mającej chłopaka i powinno się zapisywać to w ten sposób:

„Jak masz dziewczynę, to zabieraj ją na randki / koleś. jak masz chłopaka, to zabieraj go na randki„

Może jednak? Naczelny lewicowy hipkopowiec

Możliwe jednak, że ta kontrowersja była zamierzona, bo Taco znany jest jako naczelny lewicowy hiphopowiec. Na tej samej płycie „nawija” również prześmiewczo:

„Ciągle martwię się o młodych Polaków, jedyny pomysł to się zabić lub spie***ić na zachód, chociaż w sumie nie, bo się bardzo boisz Arabów, boisz p*dałów, boisz wrogów oraz swoich sąsiadów.”

Sam raper póki co nie wypowiedział się na ten temat.

Źródło: YouTube