Tak kłamią lewicowi propagandyści! Kolejny radykał z lewej strony udostępnia fakenewsa. Niewiedza czy premedytacja? [FOTO]

Lewicowi propagandyści udostępniają na Twitterze zdjęcie czarnoskórych chirurgów ratujących członka Kuk Klux Klanu. Zdjęcie to kadr z reklamy, a nie fotorelacja prawdziwego wydarzenia – jest jednak cyklicznie używane przez propagatorów multi-kulti.

„To zdjęcie dedykuję wszystkim prawicowym umysłom… przyjrzyjcie się dobrze… to jest tolerancja. To jest umiejętność wzniesienia się ponad uprzedzenia i podziały. To jest człowieczeństwo. A wy co widzicie jak patrzycie w lustro???? Pan @TomaszSakiewicz albo @R_A_Ziemkiewicz ?” – napisał na Twitterze „Johnny „Kamikaze” Brown” udostępniając zdjęcie na którym widać czarnoskórych chirurgów ratujących członka Kuk Klux Klanu.

Zdjęci jest oczywiście „fejkiem” i to dość popularnym w Internecie, więc trudno uwierzyć, że twitterowicz nie był świadomy tego, że udostępnia nieprawdziwą informację.

Udostępniony obrazek to kadr z reklamy australijskiego Large Magazine. Fotografię wykonała agencja DDB z Sydney. Reklamę wyemitowano w listopadzie 2004 roku.

Fotografia służy lewicowym propagandystom średnio raz do roku i cyklicznie nabierają się na nią kolejne rzesze lemingów. Pytanie czy tym razem została udostępniona przez niewiedzę, czy też z premedytacją.

To nie "tolerancja" ani "człowieczeństwo", ale REKLAMA głupku!

To kampania reklamowa australijskiego Large Magazine.

Fotografię wykonała agencja DDB z Sydney. Reklamę wyemitowano w list. 2004.

Czy wszyscy lewaccy propagandyści mają zamiast mózgu papier mâché?#TwojSzwab https://t.co/eVi5th4Ynw — Aletheia (@Aletheia01) July 29, 2019

