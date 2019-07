Tego jeszcze nie było! Pijany kierowca zaparkował na środku drogi i zasnął. Alkomat wskazał 2 promile

O takiej „akcji” z udziałem pijanego kierowcy jeszcze nie słyszeliśmy. Jak informuje policja w Szczytnie, na trasie Szczytno-Dzierzki pijany kierowca postanowił zatrzymać samochód na środku drogi. Powodem była … chęć przespania się. Gdy mężczyzna ponownie próbował ruszyć, zatrzymali go przypadkowi przechodnie.

W przesłanym komunikacie policja ze Szczytna poinformowała, że pijanego mężczyznę, śpiącego w zaparkowanym na środku drogi oplu, zauważyła przypadkowa kobieta. Zdarzenie miało miejsce po godz. 4 nad ranem, więc ruch na trasie był wówczas bardzo znikomy. Właśnie dzięki temu mężczyzna mógł w spokoju przespać kilkadziesiąt minut. Gdy pijany przebudził się i próbował jechać dalej kobieta zabrała mu kluczyki i wezwała policję.

W czasie oczekiwania na przyjazd policji mężczyzna zachowywał się agresywnie, oderwał zderzak od swojego pojazdu – informuje służba prasowa policji.

Gdy na miejscu pojawili się funkcjonariusze, mężczyzna niemal natychmiast się uspokoił. Długie dyskusje nie pomogły „odsunąć wyroku” i kierowca musiał zostać przebadany alkomatem. To wykazało blisko 2 promile.

22-latek został zatrzymany i osadzony w areszcie, gdzie spędzi najbliższe godziny, aż do wytrzeźwienia. Później złoży on zeznania przed prokuratorem i usłyszy zarzuty. Najprawdopodobniej będzie to nie tylko prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, ale także stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym.

Źródło: Policja.pl / PAP / NCzas.com