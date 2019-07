To rekord świata! Cały naród się skrzyknął i w jeden dzień posadzili ponad 350 MILIONÓW drzew [FOTO]

Etiopczycy posadzili w poniedziałek ponad 350 mln drzew w ciągu 12 godzin. Władze podkreślają, że jest to światowy rekord. Mieszkańcy całego kraju publikują zdjęcia z sadzonkami w mediach społecznościowych.

Państwowa agencja Fana Broadcasting Corporate podała, że liczba sadzonek przekroczyła planowane 200 mln.

„Dzisiaj Etiopia postara się wspólnie pobić światowy rekord dla zielonego dziedzictwa” – napisano w poniedziałek na profilu biura premiera Abiya Ahmeda Alego Twitterze. Sam szef rządu sadził drzewa w północnej części kraju.

W kraju trwa kampania ekologiczna, która ma na celu zasadzenie od maja do października 4 mld drzew. Ministerstwo rolnictwa oświadczyło, że od początku akcji posadzono ich już 2,6 mld.

Według Farm Africa, organizacji pozarządowej zaangażowanej w przedsięwzięcie, mniej niż 4 proc. powierzchni kraju jest obecnie zalesione. Pod koniec XIX wieku lasy zajmowały 30 proc. obszaru Etiopii.

Trwająca kampania ma zwalczać skutki wylesiania kraju, spowodowanego szybko rosnącą populacją Etiopii, potrzebą większej ilości pól uprawnych, niezrównoważonym użytkowaniem lasów oraz zmianami klimatu.

W akcję zaangażowali się nie tylko zwykli obywatele, ale także rozmaite organizacje międzynarodowe oraz przedsiębiorstwa.

Etiopia pobiła w poniedziałek rekord Indii z 2017 roku wynoszący 66 mln posadzonych w ciągu jednego dnia drzew. Sukces Indii odnotowano w Księdze rekordów Guinnessa; nie wiadomo jednak, czy organizacja Guiness World Records obserwuje etiopską kampanię. (PAP)

The university community @MekUniETH planting trees in campuses! We have so far planted 23500 seedlings #green @she_ethiopia pic.twitter.com/0atqm7RXHI

All trees planted will grow! All Children Immunized will glow! #GreenLegacy #PlantYourPrint

WHO, @Rotary and EPI partners participated today in a tree planting activity to advocate for polio eradication pic.twitter.com/oJ1ih1xfEq

— WHO Ethiopia (@WHOEthiopia) July 27, 2019