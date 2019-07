Zenek Martyniuk przerywa milczenie! Gwiazdor disco polo ostro i szczerze o rozwodzie syna Daniela. „Staramy się kontrolować sytuację”

– Tak, nie jestem już z Eweliną, jesteśmy w trakcie rozwodu. W dupie ją mam. Myślicie, że jak ktoś ma słodką buzię, tak jak Ewelinka, to jest kur** słodki? – mówił Daniel Martyniuk, syn Zenka gwiazdora Disco Polo. Po tych słowach lider zespołu Akcent musiał zareagować.

Zenon Martyniuk znany jest przede wszystkim ze swojej twórczości, a jeśli już udziela wywiadów, to są one bardzo stonowane. Tym razem w rozmowie z dziennikiem Fakt, piosenkarz zdecydował się szczerze opowiedzieć o dramatycznej sytuacji w jego rodzinie.

– Poprosiłem go, by się wyciszył i żeby nie umieszczał w internecie takich tekstów – stwierdził Zenek.

– Rodzina musi się trzymać razem i rozwiązywać kryzysy. Niestety młodzi ludzie teraz szybko podejmują nieprzemyślane decyzje. Powiedziałem Danielowi, że kochamy wnuczkę. On pojechał do Eweliny i ona z wnusią przyjeżdża do Białegostoku, gdzie syn ma mieszkanie. Staramy się z żoną kontrolować sytuację – dodał.

Jak możemy domniemywać słowa, odważne jak na Zenka Martyniuka, zostały przez niego mocno ocenzurowane i pozbawione emocji. Najprawdopodobniej w trakcie wielu dyskusji z synem padały mocniejsze słowa.

Można tak sądzić po tym, iż od tamtej pory Daniel Martyniuk faktycznie zmniejszył znacznie swoją aktywność w internecie, szczególnie w kontekście negatywnych komentarzy na temat rodziny swojej małżonki.

Źródło: Fakt.pl / NCzas.com