Amerykański samolot wojskowy nad Rosją. Rosjanie w tym samym czasie nad Norwegią

Amerykańscy i włoscy wojskowi znaleźli się w załodze samolotu rozpoznawczego Boeing OC-135B Open Skies, który rozpoczął loty nad Rosją. Rosyjski samolot rozpoczął podobną operację nad Norwegią.

Rusłan Sziszin, szef Narododowego Centrum Redukcji Ryzyk Nukleranych Rosji, poinformował, że samolot rozpoznawczy Boeing OC-135B Open Skies należący do amerykańskich sił powietrznych (USAF) rozpoczął wczoraj loty nad Rosją.

Amerykański samolot będzie operował z lotniska Kubinka pod Moskwą. Loty mają zakończyć się 2 sierpnia.

W tym samym czasie rosyjska grupa inspektorów planuje wykonać lot obserwacyjny z wykorzystaniem rosyjskiego samolotu An-30 nad terytorium Norwegii. Samolot będzie operował z lotniska Bardufoss.

To kolejne loty w ramach Traktatu o otwartych przestworzach (Treaty on Open Skies) jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Niedawno nad Rosją pojawił się węgierski An-26 z przedstawicielami amerykańskiej i kanadyjskiej armii na pokładzie. Rosyjski Tu-154M LK-1 latał wówczas nad terytorium Kanady.

Loty odbywają się na mocy postanowień Traktatu o otwartych przestworzach (Treaty on Open Skies) z 1992 roku. Umożliwia on wykonywanie lotów obserwacyjnych po ustalonych każdorazowo między stronami trasach.

Wykorzystywane do niego są specjalnie certyfikowane przez strony samoloty oraz sprzęt, który mogą stanowić różnego rodzaju kamery, urządzenia do obserwacji w podczerwieni, a także radary z syntetyczną aperturą do obserwacji ziemi przeznaczone do obserwacji bocznej.

Na pokładach samolotów znajdują się zawsze przedstawiciele kraju, nad którym odbywają się loty. Kontrolują oni czy dany przelot jest zgodny z postanowieniami Traktatu.

Loty obserwacyjne w ramach Traktatu są przeprowadzane w celu promowania większej otwartości i przejrzystości w działaniach wojskowych państw uczestniczących, a także w celu zwiększenia bezpieczeństwa międzynarodowego.

Źródło: Krasnaya Zvezda/nczas