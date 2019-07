Barbara Kurdej-Szatan zaczyna panikować! Ma bardzo skąpy kostium i boi się wpadki w „Tańcu z gwiazdami”

W kolejnej edycji „Tańca z gwiazdami” zobaczymy wielu popularnych celebrytów. Uwagę wielu widzów przykuje z pewnością występ Barbary Kurdej-Szatan. Jak się jednak okazuje, lubiana aktorka obawia się swojego udziału w programie.

Obsada najnowszej edycji zapowiada się niezwykle interesująco. Na parkiecie zobaczymy między innymi Monikę Miller, Reni Jusis czy też Rafała Szatana.

Przed rozpoczęciem programu trwają przymiarki strojów, w których wystąpią gwiazdy. Sukienkę dla Kurdej-Szatan przygotowuje Malwina Wędzikowska. Kreacja ta wygląda niezwykle odważnie, co zaskoczyło aktorkę.

– Przyjechałam właśnie na zdjęcia do billboardu do Tańca z Gwiazdami i założyłam po raz pierwszy swój kostium, który projektowała mi Malwina Wędzikowska (…). Sytuacja wygląda tak, że jak założyłam ten kostium, to dopiero sobie uświadomiłam, w co ja weszłam i na co się zgodziłam. To jest skąpy kostium, i że ja w tym skąpym kostiumie będę musiała tańczyć i się ruszać, i będą zbliżenia… – napisała Kurdej-Szatan na Instagramie.

