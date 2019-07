Cejrowski ostro o Unii Europejskiej. „To socjalizm, który nie ma podstaw ekonomicznych poza wyzyskiwaniem (…). Jak Związek Sowiecki” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski odpowiedział jednemu z internautów na pytanie o obalenie Unii Europejskiej. Znany podróżnik wyjaśnia, że to kolejny socjalizm, który „przeżera cudzą forsę”.

Znany podróżnik odpowiedział na pytanie internauty, co zrobić, by obalić Unię Europejską?

– Poczekać. Ona się musi sama przewrócić – powiedział Cejrowski.

– Nie sądzę, byśmy mieli siłę rewolucyjną w sobie w tej chwili, by samodzielnie obalić Unię. Trzeba wyczekać tego momentu, w którym ona sama się obali – ocenił znany podróżnik.

– To jest kolejny system socjalistyczny, który musi sam się przewrócić. Tak jak Związek Sowiecki się przewrócił, gdyż nie miał żadnych podstaw ekonomicznych poza wyzyskiwaniem z tego, co stworzył wcześniej kapitalizm, monarchia i co tam jeszcze było – podkreślił.

– W Unii Europejskiej nagromadziło się pewne bogactwo. Kilku gości wymyśla „stwórzmy Unię Węgla i Stali, będzie lepszy handel”. To jeszcze było fajne. A potem zaczęło narastać w kierunku socjalistycznej obrzydliwej skorupy, jaką jest Unia Europejska i ogromnej biurokracji – wyjaśnił znany podróżnik.

– Ta biurokracja przeżera cudzą forsę. Brytyjczycy uciekli, ale ile im ukradziono przez ten czasu. Byli płatnikiem netto przez całe lata nie odnosząc korzyści z bycia w Unii. Przez całe lata tak było. Może na początku jakieś korzyści odnosili, kiedy to jeszcze była koncepcja typu Francja, Niemcy, kilku równych sobie i bogatych próbujących współpracować. To jest koncepcja przyjemna – podkreślił Cejrowski.

– Natomiast jak wchodzą urzędasy i socjaliści, jak teraz w UE, to zaczynają wciągać coraz więcej swojego elektoratu, żeby mnożyć urzędy. Im większa Unia tym więcej stołków można dostawić – stwierdził.